Цены на газ в Украине побили рекорд: сколько теперь будут платить украинцы

Газ / © Pixabay

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Цены на газ в Украине для промышленных потребителей резко выросли до 31 200–31 900 ₴/1000 м³ с пиком свыше 31 550 ₴, что стало рекордом за последние 2,5 года. Несколько поставщиков даже предлагали газ по 32 000 ₴ за тысячу кубометров.

По данным Expro, с начала июня газ уже подорожал на 26%, а с мая почти в 1,6 раза, передает УНИАН.

Причины стремительного удорожания

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Основной драйвер — рост цен на европейских рынках на фоне геополитической напряженности и конфликта Израиля с Ираном, потенциально усложняющего поставки LNG на мировом уровне. Эксперты отмечают также усиленный внутренний спрос — часть предприятий активно наполняют запасы на осенне-зимний период.

В этом комплексе крупными покупателями выступают и госструктуры — ООО «Оператор ГТС Украины» и «Газоснабжающая компания „Нефтегаз Трейдинг“.

Воздействие на бизнес и потребителей

Следует отметить, что указанные цены относятся исключительно к промышленным потребителям. Население и тепло- и электроснабжающие предприятия продолжают получать газ по регулируемым тарифам от НАК «Нефтегаз Украины».

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Напомним, впервые за 6 лет «Укрзализныця» повышает цены на чай и кофе в поездах дальнего сообщения. Уже стало известно, сколько будут стоить напитки.

В частности, стоимость стакана классического чая вырастет от 10 до 20 грн.

Также перевозчик пересмотрел цены на газировку и негазированную воду, растворимый кофе и кофейный напиток «3 в 1».

В то же время, цены на напитки в скоростных поездах «Интерсити+», а также на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего сообщения остаются без изменений.

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В «Укрзализныце» объясняют, что это повышение позволит по крайней мере перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции, впервые с 2018 года.