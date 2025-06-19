Ціни на газ в Україні побили рекорд: скільки тепер платитимуть українці

Газ / © Pixabay

Реклама

Ціни на газ в Україні для промислових споживачів різко зросли до 31 200–31 900 ₴/1000 м³ з піком понад 31 550 ₴, що стало рекордом за останні 2,5 роки. Декілька постачальників навіть пропонували газ по 32 000 ₴ за тисячу кубометрів.

За даними Expro, з початку червня газ уже подорожчав на 26 %, а з травня — майже в 1,6 рази, передає УНІАН.

Причини стрімкого подорожчання

Реклама

Основний драйвер — зростання цін на європейських ринках на тлі геополітичної напруженості й конфлікту Ізраїлю з Іраном, який потенційно ускладнює постачання LNG на світовому рівні. Експерти відзначають також посилений внутрішній попит — частина підприємств активно наповнюють запаси на осінньо-зимовий період.

У цьому комплексі великими покупцями виступають і держструктури — ТОВ «Оператор ГТС України» та «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“.

Вплив на бізнес і споживачів

Слід зауважити, що вказані ціни стосуються виключно промислових споживачів. Населення та тепло- й електропостачальні підприємства продовжують отримувати газ за регульованими тарифами від НАК «Нафтогаз України».

Реклама

Нагадаємо, вперше за 6 років «Укрзалізниця» підвищує ціни на чай і каву в поїздах далекого сполучення. Вже стало відомо, скільки коштуватимуть напої.

Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте від 10 грн до 20 грн.

Також перевізник переглянув ціни на газовану та негазовану воду, розчинну каву і кавовий напій «3 в 1».

Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Реклама

В «Укрзалізниці» пояснюють, що це підвищення дозволить принаймні перекрити операційні витрати, повʼязані з реалізацією цієї продукції. Підвищення ціни відбудеться вперше від 2018 року.