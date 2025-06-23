Андрій Джеджула втретє став батьком та показав новонароджену доньку

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Український ведучий Андрій Джеджула втретє став батьком та показав новонароджену донечку.

Шоумен у своєму Instagram неочікувано розповів про поповнення в його родині. Ведучий став багатодітним батьком. Так, 22 червня в Андрія Джеджули народилася донечка. Дівчинку назвали Емілією. Знаменитість також не став приховувати донечку, а вже й показав перші фото з нею. Щоправда, обличчя маля Джеджула поки що тримає подалі від сторонніх очей.

Андрій Джеджула з новонародженою донькою / © instagram.com/djedjula

"Я знову тато! 22.06.25 о 12:43 до нашої родини долучилося маленьке янголятко Емілія! Вітаємо нову мешканку планети Земля!" – поділився шоумен.

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Для багатьох новина про поповнення в родині Андрія Джеджули стала просто шоком. Річ у тім, що він ретельно приховував подробиці особистого життя. Тож, наразі не відомо, хто є мамою дівчинки. Утім, шоумен пообіцяв поступово все розповісти.

"Розумію, що для більшості це дуже неочікувано! Але таку радісну новину не зміг від вас приховати! Хоча їй передувало ще досить багато важливих із особистого життя, які я зробив максимально особистими у цей складний для всіх нас час", - додав шоумен.

Андрій Джеджула з новонародженою донькою / © instagram.com/djedjula

Зазначимо, Андрій Джеджула тепер є багатодітним батьком. Ведучий виховує 16-річного сина Даніеля, якого йому народила співачка Санта Дімопулос. Також у шлюбі з Юлією Реус ведучий став батьком доньки Аделіни, якій зараз 4 роки.

Нагадаємо, нещодавно поповнення сталося в родині ведучої Лесі Нікітюк. Знаменитість в одному з пологових Києва народила первістка. Ведуча вже показала перші фото з сином.

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