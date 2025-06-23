ЦПД спростував фейк про затримання українців в Ірані

© Associated Press

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Центр протидії дезінформації спростував поширену в соцмережах інформацію про нібито затримання трьох українських агентів в місті Ісфахан (Іран).

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначили в ЦПД, у повідомленнях найчастіше згадується іранське інформаційне агентство Tasnim, однак публікацій із подібною інформацією на його ресурсах не зафіксовано.

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«Інтенсивність появи однотипних повідомлень такого змісту за короткий період часу може свідчити про неавтентичну поведінку акаунтів. Тим більше, що цю „новину“ розганяють російські медіа і блогери проросійської спрямованості», — зазначає пресслужба ЦПД.

Там також нагадали, що одночасно з цим очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі прибув до Москви для переговорів із Володимиром Путіним на тлі ударів США по іранських ядерних об’єктах.

«Метою цих повідомлень може бути спроба дискредитувати Україну на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, зокрема серед аудиторій, критичних до дій США та Ірану», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі з’явилося відео із нібито затриманням двох громадян Польщі працівниками СБУ через те, що у них, як сказано у коментарі, виявили «польські національні символи». Як пояснили у Центрі протидії дезінформації, опубліковані постановочні кадри поширили російські пропагандисти.

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