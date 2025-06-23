День ангела 23 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 23 червня

23 червня 2025 року привітайте з іменинами Гната, Дениса, Дмитра, Захара, Макара, Микиту, Миколу, Павла, Петра, Олену.

Гнат — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві веселий, оптимістичний. В дорослому віці стає ризиковим, турботливим.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Діонісу”. В дитинстві дієвий, рухливий. В дорослому віці стає доброзичливим, товариським.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає життєлюбним, практичним.

Захар — давньоєврейське походження, означає “Господь згадав”. В дитинстві чуйний, незлобивий. В дорослому віці стає темпераментним, романтичним.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає справедливим, кар’єристом.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві впертий, часто йде напролом. В дорослому віці стає хорошим другом, товариським.

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Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві дружелюбний, добрий. В дорослому віці стає безкорисливим, чесним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає тактовним, дружелюбним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Олена — давньогрецьке походження, означає “сонячне світло”. В дитинстві цілеспрямована, харизматична. В дорослому віці стає веселою і життєрадісною.

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День ангела 23 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує сили, мудрість і впевненість у кожному кроці. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла й здійснення найзаповітніших мрій.

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З Днем ангела, дорогий (а) [ім’я]! Нехай твій охоронець буде поруч у хвилини радості й випробувань, підтримує в кожному рішенні та наповнює життя світлом. Бажаю тобі щирих людей поряд, гармонії в душі й любові, що надихає.

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У цей світлий день твого небесного покровителя бажаю, щоб ангел завжди тримав тебе за руку — тихо, лагідно, впевнено. Нехай життя буде сповнене благословень, натхнення й добрих чудес. З Днем ангела!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець не бере відпусток, не засинає на посту й вчасно підказує, куди краще не ходити :) Бажаю здоров’я, радості, теплих обіймів і щасливих збігів обставин щодня!

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У День ангела хочу побажати тобі сили — внутрішньої, тихої, але незламної. Нехай твій покровитель дає тобі світло, коли темно, і крила — коли важко. Будь щасливим (ою), впевненим (ою) у собі й завжди вір у краще.