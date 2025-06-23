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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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485
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Історичний титул: визначився чемпіон НБА-2024/25

У фінальній серії плейоф "Оклахома-Сіті Тандер" у семи матчах обіграла "Індіану Пейсерз".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Оклахома-Сіті Тандер"

"Оклахома-Сіті Тандер" / © Associated Press

"Оклахома-Сіті Тандер" стала чемпіоном Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2024/25.

У семиматчевій фінальній серії плейоф "блискавки" в напруженій боротьбі здолали "Індіану Пейсерз" з рахунком 4:3.

Вирішальний сьомий поєдинок серії відбувся в ніч проти 23 червня на майданчику "Оклахоми" та завершився її перемогою – 103:91.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Тандер" Шей Гілджес-Александер, який набрав 29 очок. Саме його визнали найціннішим баскетболістом (MVP) фінальної серії. Для 26-річного канадця це перша така нагорода в кар'єрі.

Зазначимо, що чемпіон НБА визначався у сьомому матчі вперше від 2016 року, коли "Клівленд Кавальєрс" разом з Леброном Джеймсом перемогли "Голден Стейт Ворріорз".

"Оклахома-Сіті Тандер" уперше в історії стала чемпіоном НБА. Раніше ця організація вже вигравала чемпіонський титул 1979 року, коли ще базувалася у Сіетлі та називалася "Сіетл Суперсонікс".

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Дата публікації
Кількість переглядів
485
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