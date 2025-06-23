Історичний титул: визначився чемпіон НБА-2024/25

"Оклахома-Сіті Тандер" / © Associated Press

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"Оклахома-Сіті Тандер" стала чемпіоном Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2024/25.

У семиматчевій фінальній серії плейоф "блискавки" в напруженій боротьбі здолали "Індіану Пейсерз" з рахунком 4:3.

Вирішальний сьомий поєдинок серії відбувся в ніч проти 23 червня на майданчику "Оклахоми" та завершився її перемогою – 103:91 .

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Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Тандер" Шей Гілджес-Александер, який набрав 29 очок. Саме його визнали найціннішим баскетболістом (MVP) фінальної серії. Для 26-річного канадця це перша така нагорода в кар'єрі.

Зазначимо, що чемпіон НБА визначався у сьомому матчі вперше від 2016 року, коли "Клівленд Кавальєрс" разом з Леброном Джеймсом перемогли "Голден Стейт Ворріорз".

"Оклахома-Сіті Тандер" уперше в історії стала чемпіоном НБА. Раніше ця організація вже вигравала чемпіонський титул 1979 року, коли ще базувалася у Сіетлі та називалася "Сіетл Суперсонікс".