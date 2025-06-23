Исторический титул: определился чемпион НБА-2024/25

"Оклахома-Сити Тандер" / © Associated Press

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"Оклахома-Сити Тандер" стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/25.

В семиматчевой финальной серии плей-офф "молнии" в напряженной борьбе одолели "Индиану Пэйсерс" со счетом 4:3.

Решающий седьмой поединок серии состоялся в ночь на 23 июня на площадке "Оклахомы" и завершился ее победой – 103:91 .

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Самым результативным игроком матча стал защитник "Тандер" Шей Гилджес-Александер, который набрал 29 очков. Именно его признали самым ценным баскетболистом (MVP) финальной серии. Для 26-летнего канадца это первая такая награда в карьере.

Отметим, что чемпион НБА определялся в седьмом матче впервые с 2016 года, когда "Кливленд Кавальерс" вместе с Леброном Джеймсом победили "Голден Стейт Уорриорз".

"Оклахома-Сити Тандер" впервые в истории стала чемпионом НБА. Ранее эта организация уже выигрывала чемпионский титул в 1979 году, когда базировалась в Сиэтле и называлась "Сиэтл Суперсоникс".