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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 23 июня: чего ожидать от солнечной активности

Более двух недель магнитные бури были красного уровня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

Понедельник, 23 июня, будет характеризоваться умеренной активностью Солнца. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 2.6.

Об этом сообщает meteoagent.

Отмечается, что в течение последних суток на Солнце произошли две вспышки класса В и две вспышки класса С. Они практически не влияют на Землю. По предварительным данным, в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

Заметим, что достаточно длительное время – более двух недель – магнитные бури были красного уровня. Впрочем, 21-22 июня активность Солнца снизилась и опустилась до желтого уровня.

Магнитная буря 23 июня.

Магнитная буря 23 июня.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут ощущать головную боль, усталость и стресс. Несмотря на то, что она немного стихла, но может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.

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Дата публикации
Количество просмотров
46
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