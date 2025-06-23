Магнитная буря 23 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © twitter.com

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Понедельник, 23 июня, будет характеризоваться умеренной активностью Солнца. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 2.6.

Об этом сообщает meteoagent.

Отмечается, что в течение последних суток на Солнце произошли две вспышки класса В и две вспышки класса С. Они практически не влияют на Землю. По предварительным данным, в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

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Заметим, что достаточно длительное время – более двух недель – магнитные бури были красного уровня. Впрочем, 21-22 июня активность Солнца снизилась и опустилась до желтого уровня.

Магнитная буря 23 июня.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут ощущать головную боль, усталость и стресс. Несмотря на то, что она немного стихла, но может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.