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День ангела 23 июня: кого и как поздравлять с именинами
23 июня 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 июня
23 июня 2025 поздравьте с именинами Гната, Дениса, Дмитрия, Захара, Макара, Никиту, Николая, Павла, Петра, Елену.
Игнат — латинское происхождение, означает “огненный”. В детстве весел, оптимистичен. Во взрослом возрасте становится рисковым, заботливым.
Денис — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Дионису”. В детстве действенный, подвижный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, общительным.
Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, практичным.
Захар — древнееврейское происхождение, означает “Господь вспомнил”. В детстве отзывчив, незлобив. Во взрослом возрасте становится темпераментным, романтичным.
Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым, карьеристом.
Никита — древнегреческие корни, толкуется как “победитель”. В детстве упрям, часто идет напролом. Во взрослом возрасте становится хорошим другом, общительным.
Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве дружелюбен, добр. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, честным.
Павел — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится тактичным, дружелюбным.
Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве нежный, тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.
Елена — древнегреческое происхождение, означает “солнечный свет”. В детстве целенаправленная, харизматичная. Во взрослом возрасте становится веселой и жизнерадостной.
День ангела 23 июня — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силы, мудрость и уверенность в каждом шаге. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и осуществления самых заветных мечтаний.
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С Днем ангела, дорогой (а) [имя]! Пусть твой телохранитель будет рядом в минуты радости и испытаний, поддерживает в каждом решении и наполняет жизнь светом. Желаю тебе искренних людей рядом, вдохновляющей гармонии в душе и любви.
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В этот светлый день твоего небесного покровителя желаю, чтобы ангел всегда держал тебя за руку — тихо, ласково, уверенно. Пусть жизнь будет исполнена благословений, вдохновения и добрых чудес. С Днем ангела!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник не берет отпусков, не засыпает на посту и вовремя подсказывает, куда лучше не ходить:) Желаю здоровья, радости, теплых объятий и счастливых стечений обстоятельств каждый день!
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В День ангела хочу пожелать тебе силы — внутренней, тихой, но несокрушимой. Пусть твой покровитель дает тебе свет, когда темно, и крылья — когда тяжело. Будь счастлив (ой), уверен (ой) в себе и всегда верь в лучшее.