День ангела 23 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 июня, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 23 июня

23 июня 2025 поздравьте с именинами Гната, Дениса, Дмитрия, Захара, Макара, Никиту, Николая, Павла, Петра, Елену.

Игнат — латинское происхождение, означает “огненный”. В детстве весел, оптимистичен. Во взрослом возрасте становится рисковым, заботливым.

Денис — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Дионису”. В детстве действенный, подвижный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, общительным.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, практичным.

Захар — древнееврейское происхождение, означает “Господь вспомнил”. В детстве отзывчив, незлобив. Во взрослом возрасте становится темпераментным, романтичным.

Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым, карьеристом.

Никита — древнегреческие корни, толкуется как “победитель”. В детстве упрям, часто идет напролом. Во взрослом возрасте становится хорошим другом, общительным.

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Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве дружелюбен, добр. Во взрослом возрасте становится бескорыстным, честным.

Павел — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится тактичным, дружелюбным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве нежный, тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.

Елена — древнегреческое происхождение, означает “солнечный свет”. В детстве целенаправленная, харизматичная. Во взрослом возрасте становится веселой и жизнерадостной.

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День ангела 23 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 июня — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силы, мудрость и уверенность в каждом шаге. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и осуществления самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела, дорогой (а) [имя]! Пусть твой телохранитель будет рядом в минуты радости и испытаний, поддерживает в каждом решении и наполняет жизнь светом. Желаю тебе искренних людей рядом, вдохновляющей гармонии в душе и любви.

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В этот светлый день твоего небесного покровителя желаю, чтобы ангел всегда держал тебя за руку — тихо, ласково, уверенно. Пусть жизнь будет исполнена благословений, вдохновения и добрых чудес. С Днем ангела!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник не берет отпусков, не засыпает на посту и вовремя подсказывает, куда лучше не ходить:) Желаю здоровья, радости, теплых объятий и счастливых стечений обстоятельств каждый день!

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В День ангела хочу пожелать тебе силы — внутренней, тихой, но несокрушимой. Пусть твой покровитель дает тебе свет, когда темно, и крылья — когда тяжело. Будь счастлив (ой), уверен (ой) в себе и всегда верь в лучшее.