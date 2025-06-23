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Потери РФ на фронте — Генштаб обновил данные 23 июня
Оккупанты стремительно теряют технику и личный состав на фронте.
За последние сутки потери армии РФ на фронте составили 1010 солдат и 193 единицы военной техники.
Об этом 23 июня сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 012 500 (+1010) человек ранены/ликвидированы
танков — 10 965 (+1)
боевых бронированных машин — 22 872 (+5)
артиллерийских систем — 29 490 (+58)
РСЗО — 1423 (+2)
средства ПВО — 1188
самолетов — 416
вертолетов — 337
БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138)
крылатых ракет — 3376
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127)
специальной техники — 3920
Ранее сообщалось, что на временно оккупированной Кинбурнской косе российские десантники во время ротации застрелили четырех военных соотечественников из бригады «Дон» и сбросили их в море.