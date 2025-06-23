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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ на фронте — Генштаб обновил данные 23 июня

Оккупанты стремительно теряют технику и личный состав на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российские солдаты

Российские солдаты / © Associated Press

За последние сутки потери армии РФ на фронте составили 1010 солдат и 193 единицы военной техники.

Об этом 23 июня сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 012 500 (+1010) человек ранены/ликвидированы

  • танков — 10 965 (+1)

  • боевых бронированных машин — 22 872 (+5)

  • артиллерийских систем — 29 490 (+58)

  • РСЗО — 1423 (+2)

  • средства ПВО — 1188

  • самолетов — 416

  • вертолетов — 337

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138)

  • крылатых ракет — 3376

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127)

  • специальной техники — 3920

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной Кинбурнской косе российские десантники во время ротации застрелили четырех военных соотечественников из бригады «Дон» и сбросили их в море.

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