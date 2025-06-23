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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ на фронті — Генштаб оновив дані 23 червня

Окупанти стрімко втрачають техніку та особовий склад на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

За останню добу втрати армії РФ на фронті склали 1010 солдатів і 193 одиниці військової техніки.

Про це 23 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 23 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 012 500 (+1010) осіб поранено/ліквідовано

  • танків — 10 965 (+1)

  • бойових броньованих машин — 22 872 (+5)

  • артилерійських систем — 29 490 (+58)

  • РСЗВ — 1423 (+2)

  • засоби ППО — 1188

  • літаків — 416

  • гелікоптерів — 337

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41 717 (+138)

  • крилатих ракет — 3376

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 52 861 (+127)

  • спеціальної техніки — 3920

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі російські десантники під час ротації застрелили чотирьох військових співвітчизників з бригади «Дон» та скинули їх у море.

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