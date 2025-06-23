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- Війна
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Втрати РФ на фронті — Генштаб оновив дані 23 червня
Окупанти стрімко втрачають техніку та особовий склад на фронті.
За останню добу втрати армії РФ на фронті склали 1010 солдатів і 193 одиниці військової техніки.
Про це 23 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 23 червня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 012 500 (+1010) осіб поранено/ліквідовано
танків — 10 965 (+1)
бойових броньованих машин — 22 872 (+5)
артилерійських систем — 29 490 (+58)
РСЗВ — 1423 (+2)
засоби ППО — 1188
літаків — 416
гелікоптерів — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41 717 (+138)
крилатих ракет — 3376
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 52 861 (+127)
спеціальної техніки — 3920
Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі російські десантники під час ротації застрелили чотирьох військових співвітчизників з бригади «Дон» та скинули їх у море.