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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1222
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Втрати армії РФ: скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби

За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових.

Втрати росіян

Станом на 15 червня знищено понад мільйон окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Станом на ранок 15 червня знищено 1 003 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу‒ близько 1 002 690 (+1170) осіб,

  • танків — 10937 (+0) од,

  • бойових броньованих машин — 22804 (+6) од,

  • артилерійських систем — 29190 (+33) од,

  • РСЗВ — 1418 (+1) од,

  • засоби ППО — 1186 (+1) од,

  • літаків — 416 (+0) од,

  • гелікоптерів — 337 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40709 (+123),

  • крилаті ракети — 3337 (+0),

  • кораблі — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 52017 (+89) од,

  • спеціальна техніка — 3915 (+1).

Нагадаємо, росіяни несуть колосальні втрати у війні. За даними британської розвідки, РФ втратила понад мільйон солдатів убитими та пораненими від початку вторгнення на територію України.

Дата публікації
Кількість переглядів
1222
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