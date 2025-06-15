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- Війна
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Втрати армії РФ: скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби
За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових.
Станом на ранок 15 червня знищено 1 003 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу‒ близько 1 002 690 (+1170) осіб,
танків — 10937 (+0) од,
бойових броньованих машин — 22804 (+6) од,
артилерійських систем — 29190 (+33) од,
РСЗВ — 1418 (+1) од,
засоби ППО — 1186 (+1) од,
літаків — 416 (+0) од,
гелікоптерів — 337 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40709 (+123),
крилаті ракети — 3337 (+0),
кораблі — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 52017 (+89) од,
спеціальна техніка — 3915 (+1).
Нагадаємо, росіяни несуть колосальні втрати у війні. За даними британської розвідки, РФ втратила понад мільйон солдатів убитими та пораненими від початку вторгнення на територію України.