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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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388
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Магнітна буря 15 червня: яка буде її активність

Магнітні бурі здатні впливати на організм.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Спалах на Сонці.

Спалах на Сонці. / © NASA

У неділю, 15 червня, фіксується високу активність Сонця. Магнітна буря підвищиться до червоного рівня - К-індекс 5.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Зауважимо, що останні дні геомагнітне поле досить високе через спалахи на Сонці. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на відбулися п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму.

Фото: meteoagent.

Фото: meteoagent.

Прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Нагадаємо, раніше ми писали про продукти, які підтримують фігуру, гормони та нерви в нормі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
388
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