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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
388
Время на прочтение
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Магнитная буря 15 июня: какая будет ее активность

Магнитные бури способны воздействовать на организм.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Вспышка на Солнце.

Вспышка на Солнце. / © NASA

В воскресенье, 15 июня, фиксируется высокая активность Солнца. Магнитная буря повысится до красного уровня – К-индекс 5.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Заметим, что в последние дни геомагнитное поле достаточно высоко из-за вспышек на Солнце. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки произошли пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет нестабильно до уровня незначительного шторма.

Фото: meteoagent.

Фото: meteoagent.

Прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Напомним, ранее мы писали о продуктах, поддерживающих фигуру, гормоны и нервы в норме.

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Дата публикации
Количество просмотров
388
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