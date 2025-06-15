Магнитная буря 15 июня: какая будет ее активность

Вспышка на Солнце. / © NASA

Реклама

В воскресенье, 15 июня, фиксируется высокая активность Солнца. Магнитная буря повысится до красного уровня – К-индекс 5.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Заметим, что в последние дни геомагнитное поле достаточно высоко из-за вспышек на Солнце. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки произошли пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.

Реклама

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет нестабильно до уровня незначительного шторма.

Прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Напомним, ранее мы писали о продуктах, поддерживающих фигуру, гормоны и нервы в норме.

Реклама