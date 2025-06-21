Эксперт объяснил, почему российская экономика все еще держится

Экономика РФ / © ТСН.ua

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Российская экономика пока не демонстрирует признаки полного краха. Хотя гражданский сектор постепенно слабеет, военная часть экономики продолжает активно развиваться.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

«Конечно, когда речь идет о том, что российская экономика вот-вот рухнет, то она может рухнуть в какой-то сфере, скажем, что касается больше гражданского сектора и собственно того, что мы называем производством ширпотреба, в части финансирования социальных программ и так далее», — пояснил эксперт.

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В то же время, по его словам, это не касается милитарной составляющей экономики РФ, которая только разрастается.

«Война стала прибыльным бизнесом не просто для крупных оружейных российских корпораций, а для многих рядовых россиян. Которых вместе с членами семей — это несколько десятков миллионов, которые, подчеркиваю, пока чувствуют себя очень хорошо», — подчеркнул Гончар.

Он напомнил, что производство оружия – это неинвестиционный актив, не создающий прибавочной стоимости.

"Это просто сжигание инвестиций и денег", - отметил специалист.

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Однако, как заметил эксперт, российская военная машина до сих пор работает. Основной источник ее поддержки – экспорт энергоресурсов, особенно нефти.

«Россия продолжает получать доходы. Это не те доходы, которые она могла иметь без санкций. Но это все равно финансирование бюджета войны», - подчеркнул Гончар.

Он подчеркнул, что ожидания быстрого краха военной экономики РФ пока не реалистичны.

«Особенно сейчас, когда произошло некоторое повышение цен на нефть. Оно ободрило Кремль и добавит какие-то небольшие деньги в бюджет войны. Но опять-таки, это не что-то, что поможет России системно держаться дальше».

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К слову, рост цен на нефть произошел после обострения конфликта между Израилем и Ираном в выходные.

Ранее сообщалось, что главы государств-членов Группы семи достигли консенсуса относительно необходимости ужесточения санкций против России .

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