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Эксперт объяснил, почему российская экономика все еще держится
Несмотря на санкции и экономическое давление, Россия продолжает финансировать свою военную машину за счет нефти, а военная часть только укрепляется.
Российская экономика пока не демонстрирует признаки полного краха. Хотя гражданский сектор постепенно слабеет, военная часть экономики продолжает активно развиваться.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.
«Конечно, когда речь идет о том, что российская экономика вот-вот рухнет, то она может рухнуть в какой-то сфере, скажем, что касается больше гражданского сектора и собственно того, что мы называем производством ширпотреба, в части финансирования социальных программ и так далее», — пояснил эксперт.
В то же время, по его словам, это не касается милитарной составляющей экономики РФ, которая только разрастается.
«Война стала прибыльным бизнесом не просто для крупных оружейных российских корпораций, а для многих рядовых россиян. Которых вместе с членами семей — это несколько десятков миллионов, которые, подчеркиваю, пока чувствуют себя очень хорошо», — подчеркнул Гончар.
Он напомнил, что производство оружия – это неинвестиционный актив, не создающий прибавочной стоимости.
"Это просто сжигание инвестиций и денег", - отметил специалист.
Однако, как заметил эксперт, российская военная машина до сих пор работает. Основной источник ее поддержки – экспорт энергоресурсов, особенно нефти.
«Россия продолжает получать доходы. Это не те доходы, которые она могла иметь без санкций. Но это все равно финансирование бюджета войны», - подчеркнул Гончар.
Он подчеркнул, что ожидания быстрого краха военной экономики РФ пока не реалистичны.
«Особенно сейчас, когда произошло некоторое повышение цен на нефть. Оно ободрило Кремль и добавит какие-то небольшие деньги в бюджет войны. Но опять-таки, это не что-то, что поможет России системно держаться дальше».
К слову, рост цен на нефть произошел после обострения конфликта между Израилем и Ираном в выходные.
Ранее сообщалось, что главы государств-членов Группы семи достигли консенсуса относительно необходимости ужесточения санкций против России .
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