ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
2 хв

Експерт пояснив, чому російська економіка все ще тримається

Попри санкції й економічний тиск, Росія продовжує фінансувати свою воєнну машину за рахунок нафти, а військова частина економіки лише зміцнюється.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Економіка РФ

Економіка РФ / © ТСН.ua

Російська економіка наразі не демонструє ознак повного краху. Хоча цивільний сектор поступово слабшає, військова частина економіки продовжує активно розвиватися.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Звісно, коли йдеться про те, що російська економіка ось-ось рухне, то вона може рухнути в якійсь сфері, скажімо, що стосується більше цивільного сектору і, власне, того, що ми називаємо виробництвом ширвжитку, в частині фінансування соціальних програм і так далі», — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, це не стосується мілітарної складової економіки РФ, яка наразі лише розростається.

«Війна стала прибутковим бізнесом не просто для великих збройових корпорацій російських, а для багатьох пересічних росіян. Яких разом з членами родин — це кілька десятків мільйонів, які, підкреслюю, поки що, почувають себе дуже добре», — підкреслив Гончар.

Він нагадав, що виробництво зброї — це неінвестиційний актив, що не створює додаткової вартості.

«Це просто спалювання інвестицій і грошей», — зазначив фахівець.

Однак, як зауважив експерт, російська воєнна машина досі працює. Основне джерело її підтримки — експорт енергоресурсів, особливо нафти.

«Росія продовжує отримувати доходи. Це не ті доходи, які вона могла б мати без санкцій. Але це все одно фінансування бюджету війни», — наголосив Гончар.

Він підкреслив, що очікування швидкого краху воєнної економіки РФ наразі не є реалістичними.

«Особливо зараз, коли відбулося деяке підвищення нафтових цін. Воно підбадьорило Кремль і додасть якісь невеликі гроші в бюджет війни. Але знову-таки, це не щось, що допоможе Росії системно триматися далі», — підсумував експерт.

До слова, зростання цін на нафту сталося після загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном на вихідних.

Раніше повідомлялося, що глави держав-членів Групи семи досягли консенсусу стосовно необхідності посилення санкцій проти Росії.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула роботу групи тиску на Росію.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie