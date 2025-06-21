Експерт пояснив, чому російська економіка все ще тримається

Економіка РФ / © ТСН.ua

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Російська економіка наразі не демонструє ознак повного краху. Хоча цивільний сектор поступово слабшає, військова частина економіки продовжує активно розвиватися.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Звісно, коли йдеться про те, що російська економіка ось-ось рухне, то вона може рухнути в якійсь сфері, скажімо, що стосується більше цивільного сектору і, власне, того, що ми називаємо виробництвом ширвжитку, в частині фінансування соціальних програм і так далі», — пояснив експерт.

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Водночас, за його словами, це не стосується мілітарної складової економіки РФ, яка наразі лише розростається.

«Війна стала прибутковим бізнесом не просто для великих збройових корпорацій російських, а для багатьох пересічних росіян. Яких разом з членами родин — це кілька десятків мільйонів, які, підкреслюю, поки що, почувають себе дуже добре», — підкреслив Гончар.

Він нагадав, що виробництво зброї — це неінвестиційний актив, що не створює додаткової вартості.

«Це просто спалювання інвестицій і грошей», — зазначив фахівець.

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Однак, як зауважив експерт, російська воєнна машина досі працює. Основне джерело її підтримки — експорт енергоресурсів, особливо нафти.

«Росія продовжує отримувати доходи. Це не ті доходи, які вона могла б мати без санкцій. Але це все одно фінансування бюджету війни», — наголосив Гончар.

Він підкреслив, що очікування швидкого краху воєнної економіки РФ наразі не є реалістичними.

«Особливо зараз, коли відбулося деяке підвищення нафтових цін. Воно підбадьорило Кремль і додасть якісь невеликі гроші в бюджет війни. Але знову-таки, це не щось, що допоможе Росії системно триматися далі», — підсумував експерт.

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До слова, зростання цін на нафту сталося після загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном на вихідних.

Раніше повідомлялося, що глави держав-членів Групи семи досягли консенсусу стосовно необхідності посилення санкцій проти Росії.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула роботу групи тиску на Росію.