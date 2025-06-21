Астрологічний прогноз на 21 червня

Судини з живою та мертвою водою / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: день сприятливий для завершення незначних справ та підготовки до нових – серйозних проектів.

Символ дня: Судини з живою та мертвою водою.

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Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі – символізує свіжість та чистоту.

Щасливі камені дня: соколине око, тигрове око, котяче око.

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За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому необхідно відразу ж вживати відповідних заходів.

Харчування дня: можна сідати на дієту, голодувати та постити.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

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Дачні роботи дня: працювати можна тільки з наземною частиною рослин – коріння краще не чіпати.

Магія та містика дня: день сприятливий для медитацій та ворожіння на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше бувають оманливими, тому не варто їх переживати.

Табу дня: необхідно обережно поставитися до води.

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Цитата дня: Своїх видно здалеку - з ними ти світишся і ростеш. Решті – залиш із спиною» (Конфуцій).

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