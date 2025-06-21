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Астрологический прогноз на 21 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения незначительных дел и подготовке к новым — серьезным — проектам.
Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны — символизирует свежесть и чистоту.
Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому необходимо сразу же принимать соответствующие меры.
Питание дня: можно садиться на диету, голодать и поститься.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: работать можно только с наземной частью растений — корни лучше не трогать.
Магия и мистика дня: день благоприятен для медитаций и гадания на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит из-за них переживать.
Табу дня: необходимо осторожно отнестись к воде.
Цитата дня: «Своих видно издалека — с ними ты светишься и растешь. Остальных — оставь за спиной» (Конфуций).
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