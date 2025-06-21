Астрологический прогноз на 21 июня

Сосуды с живой и мертвой водой / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения незначительных дел и подготовке к новым — серьезным — проектам.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны — символизирует свежесть и чистоту.

Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз.

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За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому необходимо сразу же принимать соответствующие меры.

Питание дня: можно садиться на диету, голодать и поститься.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: работать можно только с наземной частью растений — корни лучше не трогать.

Магия и мистика дня: день благоприятен для медитаций и гадания на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит из-за них переживать.

Табу дня: необходимо осторожно отнестись к воде.

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Цитата дня: «Своих видно издалека — с ними ты светишься и растешь. Остальных — оставь за спиной» (Конфуций).

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