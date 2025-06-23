У світі рекордно здорожчала кава / © unsplash.com

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Світові ціни на каву арабіку оновили рекорд. Головні причини — обмежена пропозиція в Бразилії, найбільшому світовому виробнику, та занепокоєння про майбутній врожай. Експерти кажуть, що дешевої кави вже не буде.

Про це виданню «Комерсант» повідомив доктор економічних наук, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький.

Він констатував, що попит стабільно перевищує пропозицію, а фермери скорочують продажі в очікуванні нового врожаю.

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«Від травня 2024 року до травня 2025 року ціна кави збільшилась фактично наполовину — від 2,20 дол. США/фунт до 3,34 дол США/фунт. Урожай 2024 року у В’єтнамі та Бразилії через тривалі погодні негаразди наприкінці літа не виправдав оптимістичних прогнозів», — зазначає економіст.

Чого чекати Україні

Україна повністю залежить від імпорту кави, какао та чаю, тому глобальні коливання цін відбиваються і на наших полицях.

«Профільні компанії-імпортери постійно несуть додаткові ризики і збитки в умовах збройної агресії рф проти України, вимушено закладаючи ці витрати в ціну для кінцевого споживача», — пояснив Духницький.

За його словами, ці продукти мають здатність зберігатись тривалий час, тому внутрішнє зростання цін зазвичай відбувається з відтермінуванням у 3–4 місяці після глобального здорожчання.

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Нагадаємо, у листопаді вперше від 1997 року ф’ючерси на найпопулярніший сорт кави арабіка (Arabica) зросли до максимуму. Контракти на піку сягнули $3,11 за фунт арабіки.