Ціни на каву досягли рекордного зростання: які причини

Ринок кави переживає найбільше зростання цін із 1980 року через постійні проблеми з постачанням у ключових регіонах.

Ф'ючерси на каву сорту арабіка піднялися на 1,6%, продовжуючи 10-денний тренд зростання. Зараз арабіка продається трохи нижче $4 за фунт — майже вдвічі дорожче, ніж торік.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Дефіцит у Бразилії, найбільшому виробнику арабіки, продовжує хвилювати трейдерів після того, як рекордні поставки на початку сезону означають меншу доступність зараз", - йдеться в повідомленні.

У Comexim Ltda прогнозують скорочення виробництва арабіки та робусти у маркетинговому році 2025-2026.

Збільшення кількості партій, що очікують сортування на біржі, може сприяти полегшенню ситуації на ринку. Також у Бразилії нещодавно пройшли дощі, що можуть покращити стан посівів, які постраждали від посухи.

Нагадаємо, ціни на один з найпопулярніших овочів в Україні почали знижуватись. Споживачів чекають нові цінові тенденції.

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