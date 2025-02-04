Цены на кофе достигли рекордного роста: какие причины

Рынок кофе испытывает наибольший рост цен с 1980 года из-за постоянных проблем со снабжением в ключевых регионах.

Фьючерсы на кофе сорта арабика поднялись на 1,6%, продолжая 10-дневный тренд роста. Сейчас арабика продается чуть ниже $4 за фунт - почти вдвое дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Дефицит в Бразилии, крупнейшем производителе арабики, продолжает волновать трейдеров после того, как рекордные поставки в начале сезона означают меньшую доступность сейчас", — говорится в сообщении.

В Comexim Ltda прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в маркетинговом году 2025-2026.

Увеличение количества партий, ожидающих сортировки на бирже, может способствовать облегчению ситуации на рынке. Также в Бразилии недавно прошли дожди, которые могут улучшить состояние посевов, пострадавших от засухи.

Напомним, цены на один из самых популярных овощей в Украине начали снижаться. Потребителей ждут новые ценовые тенденции.

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