Теракт в Харькове: задержаны агенты РФ, которые пытались подорвать воина ВСУ

Агент РФ

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СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, пытавшихся взорвать воина ВСУ. Теракт произошел 14 июня в Харькове.

Об этом сообщает СБУ.

Детали дела

По материалам дела, в тот день российские спецслужбы пытались взорвать украинского военного с помощью самодельного взрывного устройства (СИН).

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Взрыв произошел у подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате срабатывания СВП пострадавший получил множественные осколочные ранения, но его состояние стабилизировано.

«Как установило расследование, для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых — рецидивист, уже имеющий судимость за кражу. Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали "легкие" деньги на Телеграмм-каналах. По инструкции агрессора агенты изготовили взрывчатку, которую "усилили" гайками и снарядили по телефону для дистанционного подрыва», — говорится в сообщении.

Готовый СВП фигуранты спрятали на месте спланированного теракта и напротив замаскировали под мусорным баком телефонную камеру с удаленным доступом для оккупантов. С помощью гаджета российские спецслужбы отследили прибытие «на локацию» военного ВСУ и в данный момент удаленно активировали взрывчатку.

Правоохранители установили личности террористов и задержали их по месту жительства, когда они пытались уничтожить все доказательства преступления.

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Обе фигуранты сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и ношение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения).

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Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.