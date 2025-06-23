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МВФ бьет тревогу: атаки на Иран грозят мировой экономике
Удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, чем энергетические, поскольку глобальная неопределенность растет.
Удары США по Ирану могут повлечь более серьезные экономические последствия, чем просто влияние на энергетический рынок.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg TV.
«МВФ следит за двумя ключевыми факторами: влиянием израильско-иранской войны на премии за риск в цене нефти и газа, которые уже начали расти, и возможными перебоями в снабжении энергоносителями. Пока проблем в поставках нет, но ситуация может измениться», — сказала Георгиева.
«Конечно, могут быть вторичные и третичные последствия. Предположим, возникнет большая турбулентность, которая окажет влияние на перспективы роста крупных экономик», — объяснила руководитель МВФ.
В течение недели после нападения Израиля на Иран фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 11%, но демонстрировали резкие колебания вверх и вниз каждый день. Ожидается, что этот рост возобновится в понедельник, 23 июня.
Трейдеры уже готовятся к росту цен, но никто не понимает, куда приведет кризис в итоге. Ожидается от безумного роста цен на нефть до стремительного роста цен на грузовые перевозки и дизельное топливо, а также радикального изменения ключевой форвардной кривой цены на нефть.
«Многое зависит от того, как Иран отреагирует в ближайшие часы и дни, но это может направить нас на путь к цене на нефть в 100 долларов, если Иран отреагирует так, как он ранее угрожал», — прогнозирует энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник.
Напомним, США нанесли массированный авиаудар по ключевым ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении всего ядерного потенциала Ирана.