МВФ бьет тревогу: атаки на Иран грозят мировой экономике

МВФ / © Associated Press

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Удары США по Ирану могут повлечь более серьезные экономические последствия, чем просто влияние на энергетический рынок.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg TV.

«МВФ следит за двумя ключевыми факторами: влиянием израильско-иранской войны на премии за риск в цене нефти и газа, которые уже начали расти, и возможными перебоями в снабжении энергоносителями. Пока проблем в поставках нет, но ситуация может измениться», — сказала Георгиева.

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«Конечно, могут быть вторичные и третичные последствия. Предположим, возникнет большая турбулентность, которая окажет влияние на перспективы роста крупных экономик», — объяснила руководитель МВФ.

В течение недели после нападения Израиля на Иран фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 11%, но демонстрировали резкие колебания вверх и вниз каждый день. Ожидается, что этот рост возобновится в понедельник, 23 июня.

Трейдеры уже готовятся к росту цен, но никто не понимает, куда приведет кризис в итоге. Ожидается от безумного роста цен на нефть до стремительного роста цен на грузовые перевозки и дизельное топливо, а также радикального изменения ключевой форвардной кривой цены на нефть.

«Многое зависит от того, как Иран отреагирует в ближайшие часы и дни, но это может направить нас на путь к цене на нефть в 100 долларов, если Иран отреагирует так, как он ранее угрожал», — прогнозирует энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

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Напомним, США нанесли массированный авиаудар по ключевым ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении всего ядерного потенциала Ирана.