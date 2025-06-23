- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 2 хв
МВФ б’є на сполох: атаки на Іран загрожують світовій економіці
Удари США по Ірану потенційно можуть мати ширші наслідки, ніж енергетичні, оскільки глобальна невизначеність зростає.
Удари США по Ірану можуть спричинити серйозніші економічні наслідки, ніж просто вплив на енергетичний ринок.
Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Bloomberg TV.
«МВФ стежить за двома ключовими факторами: впливом ізраїльсько-іранської війни на премії за ризик у ціні нафти та газу, які вже почали зростати, та можливими перебоями в постачанні енергоносіїв. Поки що проблем у постачаннях немає, але ситуація може змінитися», — сказала Георгієва.
«Звісно, можуть бути вторинні та третинні наслідки. Припустімо, виникне більша турбулентність, яка вплине на перспективи зростання великих економік», — пояснила керівниця МВФ.
Впродовж тижня, після нападу Ізраїлю на Іран, ф’ючерси на нафту марки Brent виросли в ціні на 11%, але демонстрували різкі коливання догори та донизу щодня. Очікується, що це зростання відновиться в понеділок, 23 червня.
Трейдери вже готуються до зростання цін, але ніхто не розуміє, куди призведе криза в підсумку. Очікують від шаленого зростання цін на нафту до стрімкого зростання цін на вантажні перевезення та дизельне паливо, а також радикальної зміни ключової форвардної кривої ціни на нафту.
«Багато що залежить від того, як Іран відреагує в найближчі години та дні, але це може направити нас на шлях до ціни на нафту в 100 доларів, якщо Іран відреагує так, як він раніше погрожував», — прогнозує енергетичний аналітик MST Marquee Сол Кавонік.
Нагадаємо, США завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану. Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення всього ядерного потенціалу Ірану.