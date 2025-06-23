МВФ б’є на сполох: атаки на Іран загрожують світовій економіці

МВФ / © Associated Press

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Удари США по Ірану можуть спричинити серйозніші економічні наслідки, ніж просто вплив на енергетичний ринок.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Bloomberg TV.

«МВФ стежить за двома ключовими факторами: впливом ізраїльсько-іранської війни на премії за ризик у ціні нафти та газу, які вже почали зростати, та можливими перебоями в постачанні енергоносіїв. Поки що проблем у постачаннях немає, але ситуація може змінитися», — сказала Георгієва.

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«Звісно, можуть бути вторинні та третинні наслідки. Припустімо, виникне більша турбулентність, яка вплине на перспективи зростання великих економік», — пояснила керівниця МВФ.

Впродовж тижня, після нападу Ізраїлю на Іран, ф’ючерси на нафту марки Brent виросли в ціні на 11%, але демонстрували різкі коливання догори та донизу щодня. Очікується, що це зростання відновиться в понеділок, 23 червня.

Трейдери вже готуються до зростання цін, але ніхто не розуміє, куди призведе криза в підсумку. Очікують від шаленого зростання цін на нафту до стрімкого зростання цін на вантажні перевезення та дизельне паливо, а також радикальної зміни ключової форвардної кривої ціни на нафту.

«Багато що залежить від того, як Іран відреагує в найближчі години та дні, але це може направити нас на шлях до ціни на нафту в 100 доларів, якщо Іран відреагує так, як він раніше погрожував», — прогнозує енергетичний аналітик MST Marquee Сол Кавонік.

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Нагадаємо, США завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану. Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення всього ядерного потенціалу Ірану.