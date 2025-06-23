У Білорусі пройдуть масштабні навчання ППО та авіації: деталі

ППО та авіація Білорусі проводять спільні бойові навчання / © Associated Press

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Повітряні сили та війська ППО Білорусі з 23 по 27 червня проведуть масштабні льотно-тактичні навчання з імітацією бойових дій і нанесення ударів по умовному ворогу.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

За даними МО, в ході навчань основними завданнями стане відпрацювання виведення авіаційних підрозділів із зони умовного повітряного нападу, забезпечення підтримки наземним силам у виявленні, блокуванні та ураженні противника, а також удари по наземних цілях. Крім того, в програмі навчань — забезпечення прикриття повітряного простору, проведення розвідки, транспортно-десантні операції та евакуація пілотів, які зазнали «нещасного випадку» під час польотів.

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Як наголошується, окрему увагу буде приділено вдосконаленню командирського вишколу та практичної підготовки екіпажів. Особливий акцент буде зроблений на розвиток високих бойових, морально-психологічних і командирських якостей особового складу.

Результатом навчань має стати підвищення оперативного рівня взаємодії авіації та ППО, а також зміцнення готовності до ведення бойових дій у складних умовах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія та Білорусь зменшили масштаб навчань «Захід-2025» і перенесли основну фазу подалі від кордону з НАТО, щоб показати Заходу, що не прагнуть ескалації й намагаються виглядати стримано.