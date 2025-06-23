В Беларуси пройдут масштабные учения ПВО и авиации: детали

ПВО и авиация Беларуси проводят совместные боевые учения / © Associated Press

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Воздушные силы и войска ПВО Беларуси с 23 по 27 июня проведут масштабные летно-тактические учения с имитацией боевых действий и нанесения ударов по условному врагу.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

По данным МО, в ходе учений основными задачами станет отработка вывода авиационных подразделений из зоны условного воздушного нападения, обеспечение поддержки наземным силам в выявлении, блокировании и поражении противника, а также удары по наземным целям. Кроме того, в программе учений — обеспечение прикрытия воздушного пространства, проведение разведки, транспортно-десантные операции и эвакуация пилотов, которые потерпели «несчастный случай» во время полетов.

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Как отмечается, особое внимание будет уделено совершенствованию командирской подготовки и практической подготовки экипажей. Особый акцент будет сделан на развитие высоких боевых, морально-психологических и командирских качеств личного состава.

Результатом учений должно стать повышение оперативного уровня взаимодействия авиации и ПВО, а также укрепление готовности к ведению боевых действий в сложных условиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Беларусь уменьшили масштаб учений «Запад-2025» и перенесли основную фазу подальше от границы с НАТО, чтобы показать Западу, что не стремятся к эскалации и пытаются выглядеть сдержанно.