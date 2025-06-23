ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
876
Час на прочитання
1 хв

США випустили «глобальне попередження» через загрозу після ударів по Ірану

Державний департамент США видав рідкісне глобальне попередження щодо безпеки американських громадян за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Держдеп США

Держдеп США

Державний департамент США оприлюднив «глобальне попередження», в якому закликав американських громадян до підвищеної обережності під час перебування за кордоном.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу на сайті відомства.

Причиною стали американські удари по іранських ядерних об’єктах і подальші погрози з боку Ірану.

«Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Існує ймовірність демонстрацій, спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном. Державний департамент радить громадянам США в усьому світі проявляти підвищену обережність», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подібні глобальні застереження є досить рідкісними. Востаннє Держдеп видавав подібне попередження в жовтні 2023 року — після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль із території Сектора Гази.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном.

Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично відреагували на нічний удар США по ядерних об’єктах Ірану.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie