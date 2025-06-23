США випустили «глобальне попередження» через загрозу після ударів по Ірану

Держдеп США

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Державний департамент США оприлюднив «глобальне попередження», в якому закликав американських громадян до підвищеної обережності під час перебування за кордоном.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу на сайті відомства.

Причиною стали американські удари по іранських ядерних об’єктах і подальші погрози з боку Ірану.

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«Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Існує ймовірність демонстрацій, спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном. Державний департамент радить громадянам США в усьому світі проявляти підвищену обережність», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подібні глобальні застереження є досить рідкісними. Востаннє Держдеп видавав подібне попередження в жовтні 2023 року — після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль із території Сектора Гази.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном.

Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично відреагували на нічний удар США по ядерних об’єктах Ірану.

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