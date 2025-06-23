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Трамп виправдав удар по Ірану «вбивством тисяч американців»
Президент США Дональд Трамп повідомив про успішну військову операцію, внаслідок якої вдалося запобігти можливій атаці з боку Ірану.
Сполучені Штати Америки запобігли серйозній загрозі з боку Ірану, не давши Тегерану «використати бомбу».
Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
«Вчора ми досягли вражаючого військового успіху, вирвавши „бомбу“ прямо з їхніх рук (а вони б її використали, якби могли!)», — написав глава Білого дому.
Трамп також нагадав, що Іран неодноразово проявляв агресію щодо США.
«Іран вбив і покалічив тисячі американців. Ба більше, вони одного разу навіть захопили наше посольство в Тегерані», — зазначив президент.
Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном.
Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично відреагували на нічний удар США по ядерних об’єктах Ірану.