Трамп виправдав удар по Ірану «вбивством тисяч американців»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки запобігли серйозній загрозі з боку Ірану, не давши Тегерану «використати бомбу».

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«Вчора ми досягли вражаючого військового успіху, вирвавши „бомбу“ прямо з їхніх рук (а вони б її використали, якби могли!)», — написав глава Білого дому.

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Трамп також нагадав, що Іран неодноразово проявляв агресію щодо США.

«Іран вбив і покалічив тисячі американців. Ба більше, вони одного разу навіть захопили наше посольство в Тегерані», — зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном.

Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично відреагували на нічний удар США по ядерних об’єктах Ірану.

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