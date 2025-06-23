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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп оправдал удар по Ирану «убийством тысяч американцев»

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешной военной операции, в результате которой удалось предотвратить возможную атаку со стороны Ирана.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки предотвратили серьезную угрозу со стороны Ирана, не дав Тегерану «использовать бомбу».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Вчера мы добились поразительного военного успеха, вырвав „бомбу“ прямо из их рук (а они бы ее использовали, если бы могли!)», — написал глава Белого дома.

Трамп также напомнил, что Иран неоднократно проявлял агрессию по отношению к США.

«Иран убил и покалечил тысячи американцев. Более того, они однажды даже захватили наше посольство в Тегеране», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном .

Мы ранее информировали, что в Кремле истерически отреагировали на ночной удар. по ядерным объектам Ирана .

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