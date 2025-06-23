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Трамп оправдал удар по Ирану «убийством тысяч американцев»
Президент США Дональд Трамп сообщил об успешной военной операции, в результате которой удалось предотвратить возможную атаку со стороны Ирана.
Соединенные Штаты Америки предотвратили серьезную угрозу со стороны Ирана, не дав Тегерану «использовать бомбу».
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Вчера мы добились поразительного военного успеха, вырвав „бомбу“ прямо из их рук (а они бы ее использовали, если бы могли!)», — написал глава Белого дома.
Трамп также напомнил, что Иран неоднократно проявлял агрессию по отношению к США.
«Иран убил и покалечил тысячи американцев. Более того, они однажды даже захватили наше посольство в Тегеране», — отметил президент.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном .
Мы ранее информировали, что в Кремле истерически отреагировали на ночной удар. по ядерным объектам Ирана .