Удар США по Ірану: аналітик Лакійчук розповів, що пішло не так

Експерт Лакійчук про наслідки удару США по Ірану

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Американські авіаудари могли не завдати шкоди Ірану. Війсковий експерт розповів, як Тегеран пережив авіаудар США.

Про це військовий аналітик Павло Лакійчук, який очолює безпекові програми Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» повідомив в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він поділився скептичною оцінкою щодо ефективності американського авіаудару по Ірану.

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«Відверто кажучи, я не надто оптимістично дивлюся на результати. Ще коли ізраїльські сили здобули перевагу в повітрі над Іраном, я вже тоді сумнівався. Так, вони отримали контроль над небом, але це не означає автоматичну капітуляцію противника», — розповів Лакійчук.

За його словами, іранські сили ППО залишаються слабкими, адже не орієнтувалися на цей вид оборони.

«Вони, як і ізраїльтяни, акцентують на стратегії залякування та точкових ударах: ізраїльтяни використовують тактичну авіацію, іранці — балістичні ракети», — пояснив експерт.

Він також звернув увагу на серйозний рівень захисту іранських об’єктів. На його думку, Іран має добре укріплені об’єкти, зокрема захищені від ядерних ударів.

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На відміну від більшості європейських країн, де сховища з 50–70-х років давно не використовуються, в Ірані вони залишаються активними.

“Наприклад, захищені командні пункти проєктувалися витримати вибух потужністю 10 кілотонн — і навіть після цього продовжувати функціонувати. Для порівняння: 13 тонн вибухової речовини — це майже іграшка на тлі ядерного заряду. Тож, хочеться вірити в успіх американської операції, але підстав для оптимізму поки небагато», — пояснив експерт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив участь американських сил в ударах по ключових ядерних об’єктах Ірану.

МЗС України також зробило заяву щодо підтримки ударів США та Ізраїлю по ядерній інфраструктурі Ірану. За інформацією МЗС, це законна відповідь на деструктивну політику Тегерана та його допомогу РФ.

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Раніше у Пентагоні заявили, що США знищили ядерну програму Ірану, і ці удари не були спрямовані проти армії чи народу країни.

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