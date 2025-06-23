Наслідки будуть катастрофічними: чим загрожує Трампу атака по Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Рішення президента США Дональда Трампа завдати удару по іранських ядерних об’єктах стало одним із найризикованіших кроків його президентства, що, очевидно, матиме наслідки.

Про це пише CNN.

«Політик, який знову прийшов до влади, обіцяючи покласти край війнам, схоже, розпочав ще одну. Почати нові війни легко, а ось закінчити їх набагато складніше. Особливо на Близькому Сході тактичні припущення американських президентів про те, що вони можуть стримати наслідки військових дій „шоку і трепету“, часто виявляються трагічно наївними», — зазначають журналісти.

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На тлі конфлікту, що може швидко перерости у повномасштабну війну, аналітики зазначають, що Трамп поставив на мапу не лише свою політичну спадщину, а й регіональну стабільність.

«Хоча президент переконаний у доцільності атаки, остаточні результати військової операції ще невідомі — зокрема, не ясно, чи були знищені всі запаси збагаченого урану, які Іран, ймовірно, міг приховувати», — додають вони.

Колишній американський дипломат і радник з питань Близького Сходу Бретт МакГерк в етері CNN заявив, що ніхто наразі не може передбачити, до чого призведуть дії США. Він підкреслив, що будь-які припущення про розвиток подій — як позитивні, так і негативні — є лише спекуляцією.

Нагадаємо, США завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану. Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення всього ядерного потенціалу Ірану.

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Однак у МЗС Ірану заявили лише про пошкодження об’єктів.

Також Тегеран засудив дії США як удар «по мирних ядерних об’єктах». В Ірані також підкреслили, що Ісламська Республіка рішуче налаштована захищати свою територію.

За словами двох представників оборонного відомства і високопоставленого чиновника Білого дому, адміністрація Трампа готується до можливої відплати з боку Ірану впродовж наступних 48 годин. Поки незрозуміло, відплата буде спрямована на закордонні чи внутрішні об’єкти, чи на ті та інші.

Водночас про підтримку Ірану вже заявили його вірні союзники — хусити. Ємен офіційно заявив про вступ у війну на Близькому Сході.

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Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном.