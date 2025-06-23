Анні Женевар / © Associated Press

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Пільгові умови для експорту м’яса птиці та зернових з України до ЄС дестабілізували внутрішній ринок Франції, тому уряд країни наполягатиме на необхідності знайти баланс між підтримкою України та захистом власного виробника.

Про це заявила міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар.

«Я підтримую будь-яку позицію, яка забезпечує баланс між необхідністю підтримати країну, що зазнала нападу, і необхідністю захистити власне виробництво», — сказала вона.

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Анні Женевар наголосила, що український пільговий експорт м’яса птиці та зернових дестабілізували французькі ринки.

«Ви знаєте, що коли митні збори були зняті, це негайно і глибоко дестабілізувало низку галузей в нашій країні. Я маю на увазі птахівництво. Я також бачу в зерновій сфері, що зерно не входить до угод, і якщо подивитися на динаміку імпорту, зокрема з України, то він також дестабілізує наші власні виробництва», — уточнила міністерка.

Раніше повідомлялося, що на 10% можуть здорожчати українські товари через втрату «торговельного безвізу» з ЄС. Більше про це читайте у новині.