Последствия будут катастрофическими: чем грозит Трампу атака по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало одним из самых рискованных шагов его президентства, что, очевидно, будет иметь последствия.

Об этом пишет CNN.

«Политик, который снова пришел к власти, обещая покончить с войнами, похоже, начал еще одну. Начать новые войны легко, а вот закончить их гораздо сложнее. Особенно на Ближнем Востоке тактические предположения американских президентов о том, что они могут сдержать последствия военных действий шока и трепета, часто оказываются трагически наивными», — отмечают журналисты.

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На фоне конфликта, который может быстро перерасти в полномасштабную войну, аналитики отмечают, что Трамп поставил на карту не только политическое наследие, но и региональную стабильность.

«Хотя президент убежден в целесообразности атаки, окончательные результаты военной операции еще неизвестны — в частности, не ясно, были ли уничтожены все запасы обогащенного урана, которые Иран, вероятно, мог скрывать», — добавляют они.

Бывший американский дипломат и советник по Ближнему Востоку Бретт МакГерк в эфире CNN заявил, что никто пока не может предсказать, к чему приведут действия США.

Напомним, США нанесли массированный авиаудар по ключевым ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении всего ядерного потенциала Ирана.

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Однако в МИДе Ирана заявили только о повреждении объектов.

Также Тегеран осудил действия США как удар «по мирным ядерным объектам». В Иране также подчеркнули, что Исламская Республика решительно настроена защищать свою территорию.

По словам двух представителей оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана в течение следующих 48 часов. Пока неясно, возмездие будет направлено на зарубежные или внутренние объекты или на те и другие.

В то же время, о поддержке Ирана уже заявили его верные союзники — хуситы. Йемен официально заявил о вступлении в войну на Ближнем Востоке.

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Однако Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном.