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Интересный лайфхак: как выбрать спелый ананас
Ананас — это не просто экзотический фрукт, это кусочек тропиков, который может освежить летний день, стать идеальным дополнением к завтраку или основой для фантастического смузи.
Однако все мы хотя бы раз попадали в ловушку: покупали красивый ананас, а дома обнаружили, что он кислый, твердый или волокнистый. К счастью, есть несколько проверенных лайфхаков, которые помогут выбрать идеально спелый ананас с первой попытки, именно об этом рассказали на странице Barstool Sports.
Лайфхак с листочками
Самый популярный совет — просто потянуть за листочек в центре ананасной «короны».
Как это работает:
Спелый ананас имеет мягкий, слегка расслабленный центральный ствол, поэтому листья в центре верхушки (ближе к «сердцу») должны легко уходить при легком потягивании.
Листок легко выходит? — Фрукт спелый.
Не поддается или рвется с хрустом? — Ананас еще зеленый.
Важно: не тяните за все листья подряд — это не только странно выглядит, но и повреждает фрукт. Достаточно только одного в центре.
На что обратить внимание
Плесень у основания или внутри листьев.
Жидкость, которая вытекает снизу — означает, что плод уже перезрелый.
Листья сухие, ломкие, желтые или серые — ананас старый.
Если ананас зеленый
Если вы принесли домой зеленый ананас — оставь его при комнатной температуре на 1-3 дня. Чтобы ускорить процесс:
положите ананас вверх дном (листьями вниз), чтобы сахара равномерно распределились;
или оставьте его рядом с бананами или яблоками — они выделяют этилен, который ускоряет созревание.
Благодаря этому простому совету, вы больше никогда не принесете домой кислый или недозревший ананас.