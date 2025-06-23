Интересный лайфхак: как выбрать спелый ананас

как выбрать спелый ананас / © Credits

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Однако все мы хотя бы раз попадали в ловушку: покупали красивый ананас, а дома обнаружили, что он кислый, твердый или волокнистый. К счастью, есть несколько проверенных лайфхаков, которые помогут выбрать идеально спелый ананас с первой попытки, именно об этом рассказали на странице Barstool Sports.

Лайфхак с листочками

Самый популярный совет — просто потянуть за листочек в центре ананасной «короны».

Как это работает:

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Спелый ананас имеет мягкий, слегка расслабленный центральный ствол, поэтому листья в центре верхушки (ближе к «сердцу») должны легко уходить при легком потягивании.

Листок легко выходит? — Фрукт спелый.

Не поддается или рвется с хрустом? — Ананас еще зеленый.

Важно: не тяните за все листья подряд — это не только странно выглядит, но и повреждает фрукт. Достаточно только одного в центре.

На что обратить внимание

Плесень у основания или внутри листьев.

Жидкость, которая вытекает снизу — означает, что плод уже перезрелый.

Листья сухие, ломкие, желтые или серые — ананас старый.

Если ананас зеленый

Если вы принесли домой зеленый ананас — оставь его при комнатной температуре на 1-3 дня. Чтобы ускорить процесс:

положите ананас вверх дном (листьями вниз), чтобы сахара равномерно распределились;

или оставьте его рядом с бананами или яблоками — они выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Благодаря этому простому совету, вы больше никогда не принесете домой кислый или недозревший ананас.

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