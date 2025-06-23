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ТСН у соціальних мережах

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Цікавий лайфгак: як обрати стиглий ананас

Ананас — це не просто екзотичний фрукт, це шматочок тропіків, який може освіжити літній день, стати ідеальним доповненням до сніданку чи основою для фантастичного смузі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
як обрати стиглий ананас

як обрати стиглий ананас / © Credits

Проте всі ми хоча б раз потрапляли у пастку: купували красивий ананас, а вдома виявили, що він кислий, твердий чи волокнистий. На щастя, є кілька перевірених лайфгаків, які допоможуть обрати ідеально стиглий ананас з першої спроби, саме про це розповіли на сторінці Barstool Sports.

Лайфгак із листочками

Найпопулярніша порада — просто потягнути за листочок у центрі ананасної «корони».

Як це працює:

Стиглий ананас має м’який, злегка розслаблений центральний стовбур, тож листки у центрі верхівки (ближче до «серця») повинні легко йти за легкого потягування.

  • Листок легко виходить? — Фрукт стиглий.

  • Не піддається чи рветься з хрускотом? — Ананас ще зелений.

Важливо: не тягніть за всі листки поспіль — це не лише має дивний вигляд, але й пошкоджує фрукт. Достатньо лише одного у центрі.

На що звернути увагу

  • Пліснява біля основи чи всередині листя.

  • Рідина, яка витікає знизу, — означає, що плід вже перестиглий.

  • Листя сухе, ламке, жовте чт сіре — ананас старий.

Якщо ананас зелений

Якщо ви принесли додому зелений ананас — залиш його за кімнатної температури на 1–3 дні. Щоб пришвидшити процес:

  • покладіть ананас догори дриґом (листям донизу), щоб цукри рівномірно розподілились;

  • або залиште його поруч із бананами чи яблуками — вони виділяють етилен, який прискорює дозрівання.

Завдяки цій простій пораді, ви більше ніколи не принесете додому кислий чи недозрілий ананас.

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