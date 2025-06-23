Последствия авиаударов США по Ирану: что происходит с крупнейшими нефтяными судами

Танкер / © Pixabay

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Два гигантских нефтяных супертанкера- Coswisdom Lake и South Loyalty — неожиданно изменили курс в Ормузском проливе после авиаударов США по Ирану. Эти маневры вызвали беспокойство среди экспертов и участников рынка относительно безопасности судоходства в стратегически важном регионе.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что оба судна зашли в пролив, однако быстро резко развернулись. Coswisdom Lake сделал два разворота подряд и сейчас снова движется через пролив, а South Loyalty остался за пределами Персидского залива. Несмотря на постоянные попытки заглушения электронных систем судов, усилившиеся после израильских авиаударов 13 июня, танкеры продолжают курсировать по Ормузскому проливу, хотя такие маневры могут свидетельствовать о возможном изменении маршрутов.

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Владельцы судов и трейдеры внимательно отслеживают ситуацию, рассматривая варианты временного пребывания в безопасных портах или поиска альтернативных маршрутов, пока напряженность не снизится. Министерство судоходства Греции уже рекомендовало проверить маршруты прохождения через пролив. Спрос на перевозку нефти вырос, а доходы танкеров увеличились почти на 90% перед последними авиаударами.

© Bloomberg

Coswisdom Lake управляется компанией Cosco Shipping Energy, а South Loyalty — Sinokor Merchant Marine. Оба судна принадлежат к классу VLCC — очень больших танкеров для перевозки сырой нефти. Ни одна из компаний пока не предоставила официальных комментариев.

Напомним, ранее мы писали о том, что парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива. Окончательное решение должен принять высший совет национальной безопасности.