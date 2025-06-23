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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Победитель "Евровидения-2025" разбил хрустальный кубик

Певца JJ не обошла судьба прошлогоднего победителя "Евровидения". У артиста тоже разбился хрустальный кубок.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Певец JJ

Певец JJ / © Associated Press

Победитель международного музыкального конкурса "Евровидение-2025", австрийский певец JJ разбил хрустальный кубок.

Об этом Йоханнес Пич, именно так на самом деле зовут исполнителя, сообщил в своем Tik Tok. Артист опубликовал юмористический ролик. В частности, он в шутку написал, как ему советовали быть осторожным с хрустальным кубком, ведь в прошлом году победители конкурса Nemo сломали его. Как оказалось, такая же судьба постигла и JJ.

На видео певец показал свой хрустальный кубок, у которого отпала ножка. Единственное, Nemo сломал свой кубок сразу же в финале на сцене конкурса, а вот у JJ он продержался месяц.

Победитель "Евровидения-2025" JJ

Победитель "Евровидения-2025" JJ

Отметим, JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, стал победителем "Евровидения-2025". Первое месте артисту принесла песня Wasted Love. Музыкант завоевал 258 баллов от жюри и 178 от зрителей, что в сумме принесло ему самый высокий результат года и победу.

Напомним, а в Украине тем временем готовятся к "Детскому Евровидению-2025". Недавно стало известно, кого выбрали музыкальным продюсером нацотбора.

Дата публикации
Количество просмотров
210
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