Переможець "Євробачення-2025" розтрощив кришталевий кубик

Співак JJ / © Associated Press

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Переможець міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2025", австрійський співак JJ розтрощив кришталевий кубок.

Про це Йоганнес Піч, саме так насправді звуть виконавця, повідомив у своєму Tik Tok. Артист опублікував гумористичний ролик. Зокрема, він жартома написав, як йому радили бути обережним з кришталевим кубком, адже торік переможці конкурсу Nemo зламали його. Як виявилося, така сама доля спіткала й JJ.

На відео співак показав свій кришталевий кубок, у якого відпала ніжка. Єдине, Nemo зламав свій кубок одразу ж у фіналі на сцені конкурсу, а от у JJ він протримався місяць.

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Переможець "Євробачення-2025" JJ

Зазначимо, JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Піч, став переможцем "Євробачення-2025". Перше місці артистові принесла пісня Wasted Love. Музикант виборов 258 балів від журі та 178 від глядачів, що в сумі принесло йому найвищий результат року та перемогу.

Нагадаємо, а в Україні тим часом готуються до "Дитячого Євробачення-2025". Нещодавно стало відомо, кого обрали музичною продюсеркою нацвідбору.