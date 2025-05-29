"Только после...": Зеленский сказал, когда может наступить мир

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский предположил, что окончательно мир в Украине может наступить только после Путина.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу RTL.

Зеленский заявил, что не видит никакой готовности к переговорам и миру со стороны Путина.

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«Я не вижу никакой готовности со стороны Путина. Нет достаточного давления. Мощные силы не вовлечены — например Китай или глобальный Юг — они удерживаются. Это позволяет Путину продолжать (войну — Ред.)», — говорит президент.

Путин цепляется за свое кресло, добавил Зеленский. Президент Украины предполагает, что справедливый мир возможен только после Путина. Однако все еще есть надежды на перемирие.

«У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Но мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к продолжительному миру, может начаться уже завтра», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что в июне 2026-го «войны уже не будет».

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Также он объяснил, сможет ли Украина воевать до лета 2026 года.