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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Тільки після...": Зеленський сказав, коли може настати мир

Зеленський вважає, що «справедливий мир, мабуть, настане лише після Путіна».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський припустив, що остаточно мир в Україні може настати лише «після Путіна».

Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

Зеленський заявив, що не бачить жодної готовності до переговорів і миру з боку Путіна.

«Я не бачу жодної готовності з боку Путіна. Немає достатнього тиску. Потужні сили не залучені — як-от Китай чи глобальний Південь — вони стримуються. Це дозволяє Путіну продовжувати (війну — Ред.)», — говорить президент.

Путін чіпляється за своє крісло, додав Зеленський. Президент України припускає, що справедливий мир можливий лише після Путіна. Однак, все ще є надії на перемир’я.

«У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна. Але мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до тривалого миру, може розпочатися вже завтра», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні 2026-го «війни вже не буде».

Також він пояснив, чи зможе Україна воювати до літа 2026-го.

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