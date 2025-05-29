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"Тільки після...": Зеленський сказав, коли може настати мир
Зеленський вважає, що «справедливий мир, мабуть, настане лише після Путіна».
Президент Володимир Зеленський припустив, що остаточно мир в Україні може настати лише «після Путіна».
Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.
Зеленський заявив, що не бачить жодної готовності до переговорів і миру з боку Путіна.
«Я не бачу жодної готовності з боку Путіна. Немає достатнього тиску. Потужні сили не залучені — як-от Китай чи глобальний Південь — вони стримуються. Це дозволяє Путіну продовжувати (війну — Ред.)», — говорить президент.
Путін чіпляється за своє крісло, додав Зеленський. Президент України припускає, що справедливий мир можливий лише після Путіна. Однак, все ще є надії на перемир’я.
«У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна. Але мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до тривалого миру, може розпочатися вже завтра», — підсумував Володимир Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні 2026-го «війни вже не буде».
Також він пояснив, чи зможе Україна воювати до літа 2026-го.