Суд конфіскував спідницю жінки: що стало причиною

Одяг став знаряддям скоєння злочину крадійки / © Freepik

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Апеляційний суд Гельсінкі ухвалив рішення про конфіскацію спідниці у 25-річної ромської жінки, визнавши її знаряддям скоєння злочину.

Про це йдеться на yle.fi.

У листопаді 2023 року жінка разом зі спільницею намагалася винести товари з супермаркету в районі Вуосаарі в Гельсінкі, заховавши їх під оксамитовою спідницею. Серед вкраденого були три конфетниці, п’ять мисок із серії «Мумі-тролі», посуд та два роботизовані пилососи. Загальна вартість товарів становила близько 800 євро.

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Оскільки жінки залишили крадене в іншому відділі магазину і вийшли без нього, їхні дії кваліфікували як спробу крадіжки.

Окружний суд ухвалив рішення конфіскувати спідниці обох жінок, зазначивши, що вони були спеціально пристосовані для приховування речей — внутрішній та зовнішній шари були зшиті так, що між ними утворилася схована порожнина.

Одна з жінок подала апеляцію, вимагаючи повернути їй спідницю, посилаючись на те, що вона є частиною національного ромського вбрання та має велике культурне й особисте значення. У скарзі також зазначалося, що втрата такої спідниці вважається соромом не лише для самої жінки, але й для її родини.

Однак апеляційний суд залишив рішення без змін. У рішенні йдеться, що жінка неодноразово вчиняла крадіжки (у 2021–2024 роках), і у багатьох випадках використовувала ту саму схему зі спідницею. Суд зазначив, що конфіскація спідниці має на меті запобігти подібним злочинам у майбутньому, хоча визнав, що сама по собі спідниця не була виготовлена виключно для крадіжок.

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Нагадаємо, членкиня "жіночої групи" ФСБ шпигувала для росіян на Донеччині. Вже відомо, як її покарали. Жінка коригувала авіаудари РФ по локаціях українських військ на Покровському напрямку.

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