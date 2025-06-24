Чи здатна Україна перемогти у війні: думка можливого командувача сил США в Європі

Американський генерал не сумнівається, що Україна може перемогти Росію у війні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Україна здатна здобути перемогу у війні проти Росії, попри повномасштабне вторгнення, що триває понад три роки. Таку заяву зробив кандидат президента США Дональда Трампа на ключову військову посаду в Європі генерал-лейтенант ВПС Алексус Грінкевич.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час слухань у Сенаті, де розглядається його кандидатура, генерал Грінкевич висловив свою впевненість в оборонних можливостях України.

Реклама

«Я думаю, що Україна може перемогти», — прямо заявив Алексус Грінкевич.

Він додав, що «будь-коли, коли твоїй власній батьківщині загрожують, ти борешся з такою завзятістю, яку нам важко уявити».

Ця заява свідчить про високу оцінку стійкості та бойового духу українського народу з боку потенційного очільника американських військ у Європі.

Нагадаємо, раніше представники українського батальйону «Азов» відповіли, коли Україна зможе перемогти у війні та який вигляд матиме ця перемога. Вони зазначили, що Україна має всі шанси на успіх за низки обставин.

Реклама

Крім того, питання військової допомоги від Сполучених Штатів є ключовим для подальшої оборони. Нещодавно стало відомо про розмороження військової допомоги від США та нові умови її надання.