- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 797
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи здатна Україна перемогти у війні: думка можливого командувача сил США в Європі
Генерал ВПС США Грінкевич висловив свою впевненість в оборонних можливостях України.
Україна здатна здобути перемогу у війні проти Росії, попри повномасштабне вторгнення, що триває понад три роки. Таку заяву зробив кандидат президента США Дональда Трампа на ключову військову посаду в Європі генерал-лейтенант ВПС Алексус Грінкевич.
Про це повідомляє The Guardian.
Під час слухань у Сенаті, де розглядається його кандидатура, генерал Грінкевич висловив свою впевненість в оборонних можливостях України.
«Я думаю, що Україна може перемогти», — прямо заявив Алексус Грінкевич.
Він додав, що «будь-коли, коли твоїй власній батьківщині загрожують, ти борешся з такою завзятістю, яку нам важко уявити».
Ця заява свідчить про високу оцінку стійкості та бойового духу українського народу з боку потенційного очільника американських військ у Європі.
Нагадаємо, раніше представники українського батальйону «Азов» відповіли, коли Україна зможе перемогти у війні та який вигляд матиме ця перемога. Вони зазначили, що Україна має всі шанси на успіх за низки обставин.
Крім того, питання військової допомоги від Сполучених Штатів є ключовим для подальшої оборони. Нещодавно стало відомо про розмороження військової допомоги від США та нові умови її надання.