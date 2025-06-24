ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
797
Час на прочитання
1 хв

Чи здатна Україна перемогти у війні: думка можливого командувача сил США в Європі

Генерал ВПС США Грінкевич висловив свою впевненість в оборонних можливостях України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Перемога України у війні

Американський генерал не сумнівається, що Україна може перемогти Росію у війні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україна здатна здобути перемогу у війні проти Росії, попри повномасштабне вторгнення, що триває понад три роки. Таку заяву зробив кандидат президента США Дональда Трампа на ключову військову посаду в Європі генерал-лейтенант ВПС Алексус Грінкевич.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час слухань у Сенаті, де розглядається його кандидатура, генерал Грінкевич висловив свою впевненість в оборонних можливостях України.

«Я думаю, що Україна може перемогти», — прямо заявив Алексус Грінкевич.

Він додав, що «будь-коли, коли твоїй власній батьківщині загрожують, ти борешся з такою завзятістю, яку нам важко уявити».

Ця заява свідчить про високу оцінку стійкості та бойового духу українського народу з боку потенційного очільника американських військ у Європі.

Нагадаємо, раніше представники українського батальйону «Азов» відповіли, коли Україна зможе перемогти у війні та який вигляд матиме ця перемога. Вони зазначили, що Україна має всі шанси на успіх за низки обставин.

Крім того, питання військової допомоги від Сполучених Штатів є ключовим для подальшої оборони. Нещодавно стало відомо про розмороження військової допомоги від США та нові умови її надання.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie