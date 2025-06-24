Чи можна християнам ходити до ворожки та вірити у прикмети: відповідь священника

Чи можна християнам вірити у прикмети та ворожіння / © Фото з відкритих джерел

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У сучасному світі багато людей досі дотримуються різноманітних забобонів: уникають «нещасливих» чисел, остерігаються чорних котів або звертаються до ворожок. У зв’язку з цим виникає питання, чи можна християнам вірити у прикмети й забобони.

Про це розповів священник УГКЦ Іван Жук в інтерв’ю для LifeStyle24.

Забобони суперечать християнській вірі

Священник Іван Жук наголошує, що церква негативно ставиться до забобонів. Він підкреслює: справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках. За словами отця, забобони не лише обмежують свободу людей і чинять на них психологічний тиск, а й суперечать основам християнської віри.

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«Забобони перекреслюють віру. Є перша Заповідь Божа: „Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене“, — зауважив священник.

Іван Жук додав, що кожен християнин має читати Святе Письмо та дотримуватися Заповідей Божих. Також вірянам не варто звертатися до ворожок і самостійно намагатися ворожити, адже це вважається тяжким гріхом.

Що заборонено робити християнам згідно з Біблією

Біблія містить чіткі настанови щодо того, що не можна робити тим, хто прагне бути істинним послідовником Христа. Зокрема, вірянам не дозволяється поклонятися іншим богам, ідолам або надавати комусь статусу вищого за Бога. У Книзі Вихід (20:3-5) Господь проголошує: «Хай не буде тобі інших богів перед Мною! Не роби собі різьби та всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді під землею». Тому Бог має бути на першому місці в житті кожного християнина.

Також Святе Письмо застерігає від гріхів проти ближніх. У Посланні до Римлян (13:9) йдеться про те, що християни мають жити в любові та водночас уникати ненависті, злоби, помсти, заздрості, обману та гордині. Крім цього, наклеп і плітки також вважаються неприпустимими для вірянина.

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Нагадаємо, з впровадженням новоюліанського календаря день вшанування Івана Купала має нову дату в церковному календарі. Якщо раніше Івана Купала припадало на ніч проти 7 липня за юліанським стилем, то згідно з новим календарем його почали святкувати на 13 днів раніше. 2025 року це містичне літнє свято святкуватимуть у ніч проти 24 червня.