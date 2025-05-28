Експерт розповів про головну проблему ЗСУ: подробиці

ЗСУ на фронті

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Українська армія зберігає здатність стримувати наступальні дії Росії, проте основною проблемою залишається брак особового складу.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Tagesschau заявив військовий аналітик Франц-Стефан Гаді.

За його словами, нинішня ситуація не є катастрофічною, однак Україна потерпає від хронічного дефіциту піхоти, водночас Росія намагається виснажити Сили оборони, зокрема систему протиповітряної оборони.

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«З українського боку головною проблемою залишається брак піхоти. Однак українська система оборони тримається, бо росіяни не можуть атакувати у великих масштабах, а сама Україна виробляє велику кількість мін і безпілотників», — зазначив експерт.

Гаді також позитивно оцінив зусилля Європи щодо підтримки української артилерії та акцентував, що кількість безпілотників в Україні потенційно може досягти 4 мільйонів до кінця року.

«Загалом для України спостерігається негативна тенденція, але не катастрофічна. Якщо все так і триватиме, росіяни просуватимуться повільно з мінімальними територіальними здобутками — за значну ціну», — додав він.

Також він попередив, що в разі серйозного прориву росіян і знищення систем ППО українське суспільство може зазнати надмірного виснаження, що змусить керівництво країни піти на переговори.

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«Якщо українська система протиракетної оборони в якийсь момент зазнає краху, втома від війни з українського боку може бути настільки великою, що уряд буде змушений вступити в переговори», — підсумував експерт.

Нагадаємо, очікується, що цього літа російська окупаційна армія зробить спробу масштабного наступу на Донеччині, яку вона намагається повністю захопити від початку війни. Попередження про наступ, який, можливо, вже почався, прозвучали на тлі невдач у переговорному процесі за посередництва США.