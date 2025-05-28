Эксперт рассказал о главной проблеме ВСУ: подробности

ВСУ на фронте

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Украинская армия сохраняет способность сдерживать наступательные действия России, но основной проблемой остается нехватка личного состава.

Об этом в интервью немецкому изданию Tagesschau заявил военный аналитик Франц Стефан Гади.

По его словам, нынешняя ситуация не катастрофическая, однако Украина страдает от хронического дефицита пехоты, в то время как Россия пытается истощить силы обороны, в частности систему противовоздушной обороны.

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«С украинской стороны главной проблемой остается нехватка пехоты. Однако украинская система обороны держится — потому что россияне не могут атаковать в больших масштабах, а сама Украина производит большое количество мин и беспилотников», — отметил эксперт.

Гади также положительно оценил усилия Европы по поддержке украинской артиллерии и подчеркнул, что количество беспилотников в Украине потенциально может достигнуть 4 миллионов до конца года.

«В общем, для Украины наблюдается негативная тенденция, но не катастрофическая. Если все так и будет продолжаться, россияне будут продвигаться медленно с минимальными территориальными достижениями — за значительную цену», — добавил он.

Также он предупредил, что в случае серьезного прорыва россиян и уничтожения систем ПВО, украинское общество может испытать чрезмерное истощение, которое заставит руководство страны пойти на переговоры.

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«Если украинская система противоракетной обороны в какой-то момент терпит крах, усталость от войны с украинской стороны может быть настолько велика, что правительство будет вынуждено вступить в переговоры», — подытожил эксперт.

Напомним, ожидается, что этим летом российская оккупационная армия предпримет попытку масштабного наступления. на Донбассе, которую она пытается полностью захватить с начала войны. Предупреждение о наступившем, возможно, уже начавшемся, прозвучали на фоне неудач в переговорном процессе при посредничестве США.