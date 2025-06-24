Скандал із Назарієм Гусаковим: поліція зробила заяву

Інформація щодо збору грошей для львів’янина Назарія Гусакова / © Facebook Назарія Гусакова

Реклама

Національна поліція України закликала повідомляти про можливі випадки шахрайства під час збору грошей для львів’янина Назарія Гусакова.

Про це йшлося у заяві Нацполіції 24 червня.

Наразі правоохоронці у межах досудового розслідування перевіряють, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян.

Реклама

Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24

«Кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини», — заявили в поліції.

Що відомо про справу Назарія Гусакова

Нагадаємо, скандал із Назарієм Гусаковим, який страждає від смертельного генетичного захворювання — спінальної м’язової атрофії, розгорівся декількома днями раніше. 31-річному чоловіку закидають ймовірне шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів на лікування. Зокрема, у жертводавців виникли сумніви, що Назарій Гусаков витрачає їх за призначенням.

Нацполіція України відкрила два кримінальні провадження щодо ймовірних махінацій із зібраними на лікування коштами.

Реклама

А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у доповіді президенту України Володимиру Зеленському повідомив, що 13 червня підозрюваний у шахрайстві Назарій Гусаков виїхав з України.

Читайте також