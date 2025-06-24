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Встреча Зеленского и Трампа: Ермак назвал ключевую тему переговоров
Ермак рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Трамп, а также поделился своими ожиданиями от саммита НАТО.
Президент Владимир Зеленский во время запланированной встречи с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО обсудит пути завершения войны.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в разговоре с журналистами, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram.
По словам Ермака, главной темой переговоров лидеров США и Украины станет мир через силу.
«Мы видели, что действительно мир через силу работает. Мы увидели это по отношению к Ирану. Не случайно Иран является партнером России, они совершенно схожи. И поэтому мне кажется, что мир через силу и двусторонние отношения (между Украиной и США — Ред.) — это будет главная тема», — сказал руководитель ОП.
Ермак уверен, что все в мире видят, что Россия не хочет заканчивать войну.
«Все видят, что Россия не хочет завершать эту войну. Все видят, что все эти разговоры о том, что имитация переговоров, которые мы видели в Турции, — это действительно имитация. Поэтому дополнительное давление и очень болезненные санкции — пока РФ не заплатит большую цену за свои преступления, ничего не заставит ее дойти к честным переговорам», — считает руководитель ОП.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что намерен встретиться с президентом США на полях саммита НАТО.
В свою очередь Дональд Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Зеленским, и цинично заявил, что спросит у него, «как дела».