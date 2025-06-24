Встреча Зеленского и Трампа: Ермак назвал ключевую тему переговоров

Андрей Ермак / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский во время запланированной встречи с Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО обсудит пути завершения войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в разговоре с журналистами, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram.

По словам Ермака, главной темой переговоров лидеров США и Украины станет мир через силу.

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«Мы видели, что действительно мир через силу работает. Мы увидели это по отношению к Ирану. Не случайно Иран является партнером России, они совершенно схожи. И поэтому мне кажется, что мир через силу и двусторонние отношения (между Украиной и США — Ред.) — это будет главная тема», — сказал руководитель ОП.

Ермак уверен, что все в мире видят, что Россия не хочет заканчивать войну.

«Все видят, что Россия не хочет завершать эту войну. Все видят, что все эти разговоры о том, что имитация переговоров, которые мы видели в Турции, — это действительно имитация. Поэтому дополнительное давление и очень болезненные санкции — пока РФ не заплатит большую цену за свои преступления, ничего не заставит ее дойти к честным переговорам», — считает руководитель ОП.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что намерен встретиться с президентом США на полях саммита НАТО.

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В свою очередь Дональд Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Зеленским, и цинично заявил, что спросит у него, «как дела».