Зеленский встретился с Макроном и просил дополнительные "Миражи" – детали

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Реклама

Президент Владимир Зеленский провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

По его словам, оба лидера скоординировали совместные следующие шаги и обсудили дипломатическую работу ради давления на Россию.

Реклама

Зеленский отметил, что французские самолеты «Мираж» существенно усилили возможности украинской ударной авиации, особенно в уничтожении вражеских дронов и крылатых ракет.

«Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными „миражами“, а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики. Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо», — сказал глава государства.

Также стороны обсудили развитие «коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введения более жестких санкций против России — в частности, снижения предельной цены на российскую нефть и внедрения санкций против российского СПГ.

Кроме того, Зеленский и Макрон скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с президентом США на полях саммита НАТО.

В свою очередь Дональд Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Зеленским, и цинично заявил, что спросит у него, «как дела».