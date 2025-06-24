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Зеленский встретился с Макроном и просил дополнительные "Миражи" – детали
Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном перед встречей с Трампом.
Президент Владимир Зеленский провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
По его словам, оба лидера скоординировали совместные следующие шаги и обсудили дипломатическую работу ради давления на Россию.
Зеленский отметил, что французские самолеты «Мираж» существенно усилили возможности украинской ударной авиации, особенно в уничтожении вражеских дронов и крылатых ракет.
«Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными „миражами“, а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики. Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо», — сказал глава государства.
Также стороны обсудили развитие «коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО и введения более жестких санкций против России — в частности, снижения предельной цены на российскую нефть и внедрения санкций против российского СПГ.
Кроме того, Зеленский и Макрон скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с президентом США на полях саммита НАТО.
В свою очередь Дональд Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Зеленским, и цинично заявил, что спросит у него, «как дела».