Пророчество Макрона сбылось: в Politico заявили, что НАТО находится на "аппарате искусственного дыхания"

Предстоящий саммит НАТО / © ТСН

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В Politico заявили, что « НАТО находится на аппарате искусственного дыхания». Британцам и европейцам нужно меньше разговоров и больше действий — без ожиданий стратегических указаний от Вашингтона и не переживаний из-за возможной реакции Трампа.

Об этом в Politico написал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рогач.

Макрон говорил о «смерти НАТО» еще в 2019 году

По его словам, европейцам становится все сложнее находить общий язык с администрацией Трампа. Но высказывание этого вслух несет в себе риск ухудшения отношений и реализации пророчества президента Франции Эммануэля Макрона, который в далеком 2019 году заявил о смерти мозга НАТО.

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«Однако питать ложные надежды и нереалистические ожидания конструктивного взаимодействия со второй администрацией Трампа — это нечестно и безответственно», — говорит Рогач.

Он акцентирует, что британцам и европейцам нужно меньше разговоров и больше действий: по вопросам обороны, Украины, торговли и других приоритетов, не дожидаясь стратегических указаний от Вашингтона и не переживая из-за возможной реакции Трампа.

«Ясность фактов — это необходимый первый шаг. При умелом использовании дипломатии предстоящий саммит НАТО может избежать полного позора. Но это не изменит того факта, что как сообщество, разделяющее общую стратегическую перспективу, альянс, возможно, еще не безмозгло — но он, безусловно, находится на аппарате жизнеобеспечения», — заявил Рогач.

Впрочем, из-за недавнего и продолжающегося увеличения расходов на оборону союзниками общие возможности НАТО становятся впечатляющими. Но для альянса важна коллективная готовность их использовать. В этом плане лидерство США явно не справится, и запланированный вывод американских войск из Европы неизбежно бросит длинную тень на саммит.

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«Даже дебаты по увеличению расходов на оборону до 3,5 или 5 процентов следует рассматривать на фоне того, что Соединенные Штаты не желают увеличивать собственный оборонный бюджет до таких уровней», — пишет он.

Напомним, президент США Дональд Трамп отправляется в Гаагу на саммит НАТО. Мероприятие станет первым с момента переизбрания лидера Штатов.

Саммит обещает стать важной вехой во внешней политике Трампа: европейские союзники готовы формально согласиться по его главному требованию — увеличению оборонных расходов.

Ожидается, что Трамп прибудет в Нидерланды во вторник, а уже в среду вернется в Вашингтон. В этот раз, в отличие от предыдущих саммитов, где президент США обвинял европейцев в «нахлебничестве», лидеры стран-членов демонстрируют готовность выполнить обязательства.

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