Перемирие Трампа нарушается: почему президент набросился на Израиль

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп разразился гневом, поскольку соглашение о прекращении огня, которое он заключил между Израилем и Ираном, кажется, становится все более хрупким.

Об этом президент США заявил журналистам, улетая из Вашингтона на саммит НАТО в Нидерланды и написал в Truth Social.

Трамп критиковал обе стороны. Впрочем, жестче осудил Израиль, который, по его словам, нанес удар по Ирану, "только что мы заключили соглашение".

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"У нас есть две страны, которые так упорно и так долго воюют, что они не знают, что, черт возьми, делают", - взбешенно заявил американский лидер.

Трамп добавил, что ядерные мощности Ирана "исчерпаны". Что – больше, высказался лидер США, Тегеран никогда не возобновит свою ядерную программу.

В Truth Social президент также резко обратился к Израилю: "НЕ бросайте эти бомбы. Это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой – СЕЙЧАС!".

Трамп подчеркнул, что должен остановить Иерусалим. Ведь якобы он "не уверен", что иранцы "намеренно запустили ракету" сегодня утром по Израилю.

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Перемирие Трампа

После атак США на ядерные объекты Ирана Дональд Трамп заявил, что Иерусалим и Тегеран согласились на прекращение огня шесть часов спустя после того, как они закончат все текущие операции. Тегеран должен первым начать вводить режим прекращения огня между сторонами.

По словам американского лидера, "время пришло" для перемирия. Ведь отметил Трамп, Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: Мир.

Утром 24 июня Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном и призвал его соблюдать.

Впрочем, после оглашения прекращения огня Иран запустил новые ракеты по Израилю. Впоследствии представитель Армии обороны Израиля заявил, что их военные перехватили две ракеты, запущенные из Ирана.

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Дата публикации 19:59, 23.06.25 Количество просмотров 144 Иран атаковал американскую базу в Катаре